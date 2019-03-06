Девушка проигнорировала обязательства, данные перед обучением, и теперь ее ждет судебный процесс.

РЖД потребовал у омской студентки 207 тыс. рублей за отказ от работы. Девушка заключила с компанией договор в 2014 году, согласно которому обе стороны получали максимум выгоды. РЖД оплатили омичке полностью обучение, а она в свою очередь обязалась стать сотрудником компании на ближайшие 4 года. Однако ситуация пошла по другому пути.

После получения диплома бывшая студентка из Омска на работу не явилась. РЖД предприняли попытки связаться с девушкой, отправляя письма. Омичка подтверждала их получение, но с содержанием, видимо, не ознакомилась. Такое наглое игнорирование в РЖД терпеть не смогли – обратились в суд.

Иск стал последним шансом для РЖД вернуть законно свои средства, так как обычные требования результата не давали. Девушка решила, что и в суд ей приходить необязательно. Это не помешало судье вынести решение.

Ленинский суд Омска удовлетворил иск РЖД к бывшей студентке. Теперь она должна вернуть средства, потраченные компанией на ее обучение – 207 тыс. рублей. У несостоявшейся сотрудницы РЖД остался последний шанс оспорить вынесенное решение.