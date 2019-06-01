Полосатый вор? Билайн списывает средства с баланса за оплаченные ранее операции

Воспользовавшись дважды услугой «Доверительный платёж» клиентка вынуждена теперь наблюдать, как деньги на её оплату с баланса списываются снова и снова.

Доверие к услуге Билайна «Доверительный платёж», как и к самому оператору, одна из клиенток полностью утратила ровно тогда, когда после использования услуги столкнулась с тем, что средства со счёта не прекращают списываться. При этом оператор просто развёл руками.

По словам девушки, прибегнуть к «Доверительному платежу» ей пришлось дважды, но после этого она полностью возместила сумму, взятую у оператора «в долг» и оплатила комиссию, что в общей сложности стоило ей 555 рублей. Казалось бы, долг погашен, все довольны, но всё оказалось не так просто. Вскоре после использования услуги девушка была неприятно удивлена тому, что аналогичная сумма списывается оператором с её баланса снова и снова каждые две недели в качестве погашения уже давно оплаченных услуг. За разъяснениями клиентка обратилась к сотрудникам Билайна в чате на сайте оператора. Однако внятного ответа и объяснений так и не получила.

Сотрудница уверила клиентку, что та сама инициирует списания средств, аргументируя это тем, что эта транзакция присутствует в её личном кабинете. В дальнейшем поиске виновных и возмещении потерь абонента сотрудница, судя по всему, не была заинтересована, и предложила решить вопрос банально – полностью отключить возможность использования «Доверительного платежа». При этом, когда потерпевшая выразила желание всё же разобраться в ситуации при личной встрече в офисе, ей ответили, что больших объяснений она ни от кого не добьётся.

Так и выходит, что деньги с баланса волшебным образом исчезают, но виновата в этом лишь сама клиентка «полосатого» оператора, которая до сих пор не знает, куда идти и с кем решать возникшую проблему.

Примечательно, что сам Билайн на своём сайте пишет о том, что важной частью стратегии своего развития считает интенсивное наращивание объёмов выручки. Не говорит ли это о том, что выручку увеличивают в том числе и не самыми честными путями? Впрочем, за руку вор, если оператор таковым всё же является, пока не был пойман, а презумпцию невиновности никто не отменял.