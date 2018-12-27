«Узнай Москву» проведет по самым мистическим местам столицы

Разработчиками маршрута стали школьники, ученики московской школы №1575, победившие в ежегодном конкурсе под названием «Школа реальных дел».

Маршрут приурочен к Дню защиты детей, во время путешествия раскроет городские тайны и легенды Москвы. Например, почему район Патриарших прудов имел дурную, мистическую славу, и неслучайно был выбран Михаилом Булгаковым, как место первой встречи Воланда с героями его романа «Мастер и Маргарита». Ответит, почему колонны станции метро «Маяковская» называются «шепчущими», как оказались рядом два памятника Николаю Васильевичу Гоголю.

Приложение «Узнай Москву» было создано при активном участии правительства Москвы, построено по принципу открытой энциклопедии. Любой пользователь может добавить в него интересные места, и истории с ними связанные. Активно пользуются мобильным приложением не только гости столицы, но и сами москвичи. Привязка к геолокации позволяет путешествовать и узнавать о посещенном месте исторические, или просто интересные факты. Кроме экскурсий по историческим местам, приложение предлагает квесты и конкурсы.