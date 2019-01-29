Наталья Сергунина: по историческому центру Москвы пройдет более 250 бесплатных экскурсий

Как сообщила вице-мэр российской столицы Наталья Сергунина, еженедельно по историческому центру мегаполиса будут проходить бесплатные экскурсии — в общей сложности будет организовано свыше 250 туров. Это отвечает условиям реализации библиотеками местного Депкультуры проекта «Экскурсионная среда». Такую информацию передает портал столичного мэра.

По словам Натальи Сергуниной, каждую неделю по средам будет проходить по 14 пешеходных туров — реализация проекта завершится в октябре. Ведущими экскурсий будут москвоведы, которые досконально знают местные достопримечательности и историю жизни деятелей культуры, искусства и литературы.

Одна экскурсионная группа будет состоять из тридцати человек. Длительность тура составит от полутора до двух часов. Зарегистрироваться для участия и узнать подробности можно на сайте «Библиотеки центра Москвы».







