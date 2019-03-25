Сиди в России! «Билайн» выставляет гигантские цены на услуги связи за границей

Сегодня, 02:00 \\ Общество

Случайно нажав на кнопку включения мобильного интернета, клиентка «Билайн» была вынуждена просить о возврате денег.

Клиенты популярного сотового оператора «Билайн» в сети жалуются на непомерно высокие цены на услуги связи за границей и в перелётах. Мужчине в самолёте удалось «поймать» связь, после чего сотовый оператор прислал уведомление с предупреждением о стоимости за интернет.

768 рублей за 1 мегабайт интернета – чересчур дорого, как посчитал клиент. Ведь даже если не смотреть видеоролики, а просматривать только новостные сайты, можно «влететь в копеечку». Поэтому в данном случае предупреждение от Билайн спасло клиента от непредвиденных расходов.

По заверению других клиентов Билайн, за рубежом расценки не меньше. Те же 200 рублей за минуту звонка и 768 за 1 Мб интернета. Девушка на отдыхе столкнулась с данной проблемой, случайно нажав на кнопку включения мобильного интернета.

Представители «Билайн» откликнулись в сети на просьбу девушки, и заверили, что проверят факт списания средств и попытаются решить проблему.

В sms-сообщении «Билайн» сожалеет о том, что «местный оператор не предоставил выгодных условий в роуминге». Однако если рассудить, подобная ситуация будет на руку сотовому оператору. Прикрываясь «местным оператором» - негодяем, «Билайн» может законно взвинчивать цены до небес. Своими тарифами мобильный оператор будто выкрикивает абонентам - «Сиди в России!». Если так несколько раз «случайно» подключить мобильный интернет за рубежом, может начисто пропасть желание пользоваться услугами сотового оператора.

Пока Илон Маск запускает серию спутников для повсеместного бесплатного интернета жителям Земли, абоненты «Билайн» опасаются нажать не на ту кнопку в смартфоне за границей.

Поделиться новостью:
Автор - Алина Самойлова
Главное за неделю

«Где русские участники?» - Жириновский увидел дискриминацию русских в детском шоу

Слова лидера ЛДПР можно расценить как разжигание межнациональной розни, поэтому ему не...

Докомментировалась. Новосибирский хирург увольняется из-за дочери, оскорблявшей пациентов в соцсетях

Теперь девушке грозит отчисление из  НГМУ.

Богатая наука: Ректор МГУ впервые заработал больше 1 млн рублей в месяц

При этом Виктор Садовничий не стал богатейшим ректором страны.

Срабатывает рвотный рефлекс: Экономный тариф «Яндекс.Такси» стал тарифом для «нелюдей»

Чистотой в салонах больше не пахнет.

В Китае посчитали купленные российские С-400 устаревшими и переоцененными

Военные эксперты заявили, что зенитные комплексы HQ-9 собственного производства...

Российскую термоядерную установку токамак Т-15 МД запустят в декабре 2020

Установка используется для развитие российских проектов, связанных с управляемым ядерным...

США погибнут из-за Йеллоустонского вулкана – расшифровано предсказание Нострадамуса

 Эксперты расшифровали предсказание Мишеля Нострадамуса. В нем прорицатель рассказывает о...

В Челябинской области нашли идеального таксиста в белой рубашке

 Жители Озерска из Челябинской области сообщили, что нашли у себя идеального таксиста,...

Мэру-драчуну из Хакасии посоветовали «собирать вещи», а его «жертве» припомнили глумление над геями

Глава Ширинского района и журналист «России 24» стоят друг друга, ибо «клеймо»...

«Нужно работать больше и за те же самые деньги» - Орешкин раскрыл «формулу» экономического роста РФ

Это была оговорка или страшная правда российских реалий, министр экономики не прояснил.

Будут добивать: Зеленский собирает команду для охоты на Порошенко - Жириновский

«Загонщику» Порошенко – Михаилу Саакашвили – новый президент Украины сегодня вернул...

ВВС Израиля уничтожили установку ПВО в Сирии

Сирийская «Шилка» была взорвана ответным огнем с израильского самолета.
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ