Сиди в России! «Билайн» выставляет гигантские цены на услуги связи за границей

Случайно нажав на кнопку включения мобильного интернета, клиентка «Билайн» была вынуждена просить о возврате денег.

Клиенты популярного сотового оператора «Билайн» в сети жалуются на непомерно высокие цены на услуги связи за границей и в перелётах. Мужчине в самолёте удалось «поймать» связь, после чего сотовый оператор прислал уведомление с предупреждением о стоимости за интернет.

768 рублей за 1 мегабайт интернета – чересчур дорого, как посчитал клиент. Ведь даже если не смотреть видеоролики, а просматривать только новостные сайты, можно «влететь в копеечку». Поэтому в данном случае предупреждение от Билайн спасло клиента от непредвиденных расходов.

По заверению других клиентов Билайн, за рубежом расценки не меньше. Те же 200 рублей за минуту звонка и 768 за 1 Мб интернета. Девушка на отдыхе столкнулась с данной проблемой, случайно нажав на кнопку включения мобильного интернета.

Представители «Билайн» откликнулись в сети на просьбу девушки, и заверили, что проверят факт списания средств и попытаются решить проблему.

В sms-сообщении «Билайн» сожалеет о том, что «местный оператор не предоставил выгодных условий в роуминге». Однако если рассудить, подобная ситуация будет на руку сотовому оператору. Прикрываясь «местным оператором» - негодяем, «Билайн» может законно взвинчивать цены до небес. Своими тарифами мобильный оператор будто выкрикивает абонентам - «Сиди в России!». Если так несколько раз «случайно» подключить мобильный интернет за рубежом, может начисто пропасть желание пользоваться услугами сотового оператора.

Пока Илон Маск запускает серию спутников для повсеместного бесплатного интернета жителям Земли, абоненты «Билайн» опасаются нажать не на ту кнопку в смартфоне за границей.