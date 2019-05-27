Исаак Калина: новые информационные классы сделают Москву центром IT-отрасли

Сегодня, 10:10 \\ Общество

В ходе заседания комиссии Мосгордумы по образованию участники обсудили результаты проекта «Предпрофессиональное образование в Москве». Об этом сообщает duma.mos.ru.

В рамках программы в этом учебном году были открыты пять направлений предпрофессиональной подготовки – «Научно-технологический класс», «Медицинский класс в московской школе», «Инженерный класс», «Курчатовский проект», «Кадетский класс». Как рассказали в Департаменте образования и науки Москвы, в будущем учебном году откроется шестое направление – «IT-классы». К этой специализации присоединятся 34 школы города.

«Как директор школы, в которой проходят обучение более 5,5 тысяч детей, могу компетентно заявить: на сегодняшний день московская система образования – одна из наиболее открытых и конкурентоспособных в мире. Мы помогаем каждому школьнику найти себя в учебном процессе», – сказала директор ГБОУ СОШ №2098 им. Героя Советского Союза Л.М. Доватора Надежда Перфилова. 

«Надеюсь, новые классы информационных технологий сделают Москву центром IT-отрасли. Правильно сориентировав ребят на получение той либо иной профессии, мы предоставим молодым специалистам гарантии трудоустройства и удовлетворим потребности города в молодых кадрах», – отметил глава Департамента образования и науки Москвы Исаак Калина.



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