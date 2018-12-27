«Вонь до рвоты!» Недовольные жители Воронежа подписали петицию против миазмов

Сегодня, 13:22 \\ Общество

«Если проблема не будет решена, отправим мэра и губернатора в отставку», - заявил автор петиции.

Вчера вечером, 29 мая в Сети недовольные жители Воронежа подписали петицию против миазмов, терроризирующих город на протяжении нескольких месяцев. Около 2 000 неравнодушных горожан поддержали инициативу.

«Вонь до рвоты! Помогите уже кто-нибудь!» - взывают люди к администрации. Однако, воз и ныне там. По словам местных, ни мэр Кстенин, ни губернатор области Гусев не реагируют на постоянные жалобы со стороны населения.

Автор петиции утверждает, что в городе все чаще стало вонять фекалиями и непонятной химией. В ходе собственных расследований, молодой человек определил, что всему виной Левобережные и Правобережные очистные сооружения, которые находятся в частной собственности.

Ранее вонь распространялась лишь на близлежащие жилые территории по выходным, а сейчас смрад кружит над всем городом как в утреннее время, так и в вечернее время. На претензии в адрес руководства сооружений, мэр Кстенин заявил, что виновны недобросовестные пользователи, которые якобы сливают всякую гадость в сточные трубы.

Петиция воронежцев заканчивается требованием решить проблему с невыносимой вонью, провести проверку по факту частного владения очистными сооружениями. А если «аромат» миазмов так и будет терроризировать жителей, жалобы будут направлены в вышестоящие инстанции, вплоть до президента.

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Автор - Алена Корнеева
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