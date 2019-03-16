55% наград выиграли москвичи на Всероссийской олимпиаде школьников

Ученикам московских образовательных организаций удалось добиться исторического достижения. Впервые им удалось завоевать более половины (если быть точным, 55%) наград на Всероссийской олимпиаде школьников — в «копилку» города легли 204 диплома победителей и 739 дипломов призеров.

Стоит отметить, что в этом году победителям, призерам и участникам итогового этапа ВсОШ полагаются гранты от мэра Москвы. Премии составляют 500000, 300000 и 100000 рублей.

Столичные школьники стабильно улучшают свои результаты на ВсОШ с учебного года 2009/2010. С того момента количество дипломов победителей и призеров этой олимпиады на счету Москвы выросло в 3,4 раза, а количество подготовивших триумфаторов школ — в 3 раза. Как рассказал ранее руководитель столичного Депобразования Исаак Калина, сейчас в городе нет ни одного района, где нельзя было бы получить качественное образование.







