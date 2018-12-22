Эпидемия минирований на Дальнем Востоке. Аэропорты Камчатки и Магадана подверглись попытке теракта

Неизвестные сообщили, что в аэропортах дальневосточных городов заложены бомбы, после чего людей эвакуировали, а работа самолетов была приостановлена.

В аэропорты Магадана и Камчатки поступило сообщение о минировании помещений. Люди боятся терактов больше всего, поэтому страх общественность обуял достаточно быстро. Сотрудники вызвали специалистов , которые эвакуировали граждан и приостановили работу воздушной гавани.

Граждан, только что завершивших рейс, также оставили в автобусах, чтобы снизить риск смертей до выяснения обстоятельств. Потерпевшие наблюдали как приехали сотрудники полиции, пожарные и саперы. Людям никакой информации не оглашалось, чтобы не сеять панику, но непонимающие граждане переживали еще больше.

После нескольких часов поисков заложенных бомб их обнаружить не удалось. Но сотрудники не покидают мест возможного минирования, чтобы окончательно убедиться в безопасности территории. Пока идет разбирательство, толпы людей находятся на улице рядом с аэропортом, полиция следит за передвижением граждан.

Подобные фейковые случаи минирования происходят по всей стране ежедневно. Стараются затронуть большую территорию, чтобы остановить работу предприятий или транспортных путей. Российские журналисты проделывали расследование на эту тематику и выясняли, что возможным нарушителем спокойствия является украинские fake call center. Они часто звонят в регионы России и сообщают о заложенных бомбах.

Некоторые граждане утверждают, что стали свидетелем возможных учений, которые направлены на сохранение жизни при экстренной ситуации.

Сотрудники все еще разбираются, выясняя полную картину обстоятельств. Итоги будут подведены позднее.