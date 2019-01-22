В Челябинской области нашли идеального таксиста в белой рубашке

Сегодня, 05:49 \\ Общество

Жители Озерска из Челябинской области сообщили, что нашли у себя идеального таксиста, который работает в белой рубашке. Мужчину сравнили с героем фильма «Перевозчик».

 В Челябинской области нашли образцового водителя такси. Мужчина занимается извозом в городе Озерск. Одна из пассажирок была настолько впечатлена сервисом и внешним видом водителя, что рассказала о своих впечатлениях в паблике «Подслушано в Озерск».

Жительница Челябинской области опубликовала фото с заднего сиденья автомобиля Lifan. Впереди за рулем сидит взрослый мужчина в белой рубашке. По словам автора поста, она попала в образцовое такси, чему была приятно удивлена.

 Пользователи Сети подключились к обсуждению и отметили, что опрятно выглядит не только таксист. В идеальном состоянии водитель поддерживает и салон транспортного средства. А некоторые даже сравнили таксиста из Челябинской области с главным героем фильма «Перевозчик», который садится за руль исключительно в белой рубашке и классическом костюме.

Жители Озерска, которые лично прибегали к услугам местного идеального таксиста, рассказали, что мужчина не только чистоплотен, но придерживается безопасной езды, а также в его автомобиле всегда можно услышать приятную музыку.

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Автор - Мария Титова
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