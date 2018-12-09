Мэру-драчуну из Хакасии посоветовали «собирать вещи», а его «жертве» припомнили глумление над геями

Глава Ширинского района и журналист «России 24» стоят друг друга, ибо «клеймо» скандалиста теперь есть в биографии каждого из них.

Сегодня, 27 мая, стало известно, что в Хакассии произошел скандальный случай. Чиновник из «Единой России» Сергей Зайцев напал на журналиста «России-24» Ивана Литомина за то, что тот поднял вопрос об ужасных условиях жизни пострадавших в пожаре 2015 года, а значит, что он коснулся растраты бюджетных средств. Мэру-драчуну после этого случая посоветовали «собирать вещи» и сделал это российский сенатор Алексей Пушков, ведь такое поведение просто неприемлемо для чиновника уровня Зайцева.

Лидер КПРФ, Геннадий Зюганов, в определенной степени попытался обратить ситуацию в свою пользу. По его мнению, как относятся к журналистам – так относятся и к народу и поведение правящей партии просто отвратительное.

Однако, Иван Литомин недолго пробыл «бедным журналистом», пострадавшим от произвола чиновника. «Жертве» мэра Хакассии припомнили его глумление над геями и его жестокий сюжет об избиении организатора вечеринки для людей нетрадиционной ориентации. «Шабаш закончился трэшем» - так назывался сюжет, что показывает предвзятость и непрофессионализм журналиста, считают пользователи. По их мнению «карма» существует и оба фигуранта драки стоят друг друга уж точно.