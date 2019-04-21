Нервы на пределе? Психические странности Скабеевой привлекли внимание россиян

Журналистка всё чаще пребывает в состоянии перевозбуждения и ведёт себя агрессивнее, чем это бывало раньше, отмечают в Сети.

Ещё недавно телеведущей прочили успешную политическую карьеру, которой могли поспособствовать не только её личные амбиции, но и поддержка со стороны Рамазана Кадырова и общественности. Однако сама Скабеева морально не готова к такому серьёзному шагу, как можно судить по изменениям в её поведении, явному состоянию перевозбуждения и чрезмерной агрессивности, которые не укрылись от внимания россиян.

Имя ведущей с завидной регулярностью звучит вне политического ток-шоу «60 минут» и знакомо практически каждому россиянину. Как известно в данном ток-шоу самые популярные и обсуждаемые темы неизменно связаны с Украиной, что накладывает свой отпечаток как на отношение к Скабеевой СМИ и телезрителей в России и за рубежом, так и на взгляды политической элиты Украины, враждебно настроенной к «российской пропагандистке».

Кроме того, в последнее время на телеведущую оказывается колоссальное давление со стороны общественности. Звезда телеканала «Россия 1» не так давно возглавила рейтинг травли медиаперсон за высокомерное отношение к гостям ток-шоу, оголтелую пропаганду и даже нелепые наряды. И пусть сама Скабеева заявляет, что «ничего не знает о травле», можно предположить, что журналистка всё же лукавит. Разгромной критикой и оскорблениями сопровождаются практически все её записи в социальных сетях. Градус ненависти настолько велик, что пользователи оставляют гневные комментарии даже к милым «семейным постам», что всё же тяжело не заметить.

Несмотря ни на что, скандальная журналистка продолжает строить свою карьеру на откровенно провокационных украинских темах и проблемах. Но все её старания на политическом и телевизионном поприще в ближайшем будущем грозят с треском провалиться в случае налаживания диалога между правительствами двух стран. Явные антиукраинские настроения госпожи Скабеевой вскоре могут попросту оказаться помехой для будущего российско-украинских отношений.

Журналистка, судя по всему, также осознаёт, что век её может оказаться не долог, на фоне чего нервы напряжены до предела. Неужели успешная журналистская карьера так и закончится стремительным падением с «Олимпа успеха» и нервным срывом?