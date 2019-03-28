В Департаменте образования Москвы рассказали о завершении первого сезона «Московского кино в школе»

Сегодня, 00:36 \\ Общество

В 2018–2019 учебном году Департамент образования и науки Москвы, при содействии экспертов городского Департамента культуры, провел первый сезон межведомственного образовательного проекта «Московское кино в школе».

В рамках этой программы московские школьники просмотрели восемь произведений, входящих в золотой фонд отечественного кинематографа. Учащиеся увидели фильмы из жанров комедия, экранизация литературных произведений, приключения, военно-историческое и романтическое кино.

«Я рад, что связь между старшим и младшим поколением не прерывается и укрепляется. И молодежь, и взрослые сегодня смотрели одно и то же кино», – сказал глава столичного Департамента образования и науки Исаак Калина.

Почетными гостями кинопоказов были звезды советского и российского кинематографа. Поэтому о светлых и трагических страницах ушедшей эпохи можно было узнать из первых уст – в ходе многочисленных дискуссий между школьниками, их родителями, преподавателями и актерами.

В Департаменте образования и науки отметили, в текущем учебном году к проекту присоединились 123 школы Москвы.




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