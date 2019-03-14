Чтобы ничего не делать? Московская мэрия отказалась от побелки деревьев из-за лени – Сеть

Вчера, 18:23 \\ Общество

Объяснение «портит облик города» пользователи посчитали корявой «отмазкой».

По инициативе Сергея Собянина москвичи уже лишились выбеленных и покрашенных к майским праздников бордюров. В мэрии объяснили, что новые конструкции и так хорошо выглядят, а старые не имеет смысла приводить в божеский вид. А недавно мэрия столицы решилась еще на один непопулярный шаг – стволы деревьев лишатся своей традиционной весенней побелки. В правительстве Москвы это объяснили, как порча облика города. Дескать, мало того, что это вредит коре деревьев, так еще и «ополовинивает» стволы, мол, такой резкой белой границы на деревьях никогда не было, а посему нечего идти против природы.

В Сети возмутились такому решению московских властей, посчитав это признаками лени.

«В природе много чего не существует, но мы же едим мармелад и чипсы, одеваемся в синтетическую одежду»

, - удивляются комментаторы. По их мнению, московская мэрия отказалась от традиционной побелки деревьев из-за лени, поскольку раствор воды с известкой не слишком сильно «бьет» по столичному бюджету. Что касается вреда для коры, то жучки короеды без «вредной» побелки уничтожат ее еще скорее. Подписчики возмущены тем, как легко власти делают Москву серой и унылой. А ведь побелка деревьев прижилась даже в Китае.

«Дело не во вреде и пользе – это же красиво. А в природе даже клумбы не встречаются, так что теперь и цветы не сажать?»

, - продолжают возмущаться защитники побелки.

«Айда в норы и пещеры – домов в природе тоже нет!»

, - согласились с ними остальные комментаторы.

Поделиться новостью:
Автор - Ева Луганская
Главное за неделю

Расплата за Скрипалей: Тереза Мэй уже сегодня может уйти в отставку

По информации британских СМИ глава британского правительства Тереза Мэй до 24 мая уйдёт в...

Татьяна Навка очаровала Антонио Бандераса на Каннском фестивале

 В рамках Каннского фестиваля состоялся благотворительный бал amfAR. На событие было...

Запахло новой отставкой – Украинский министр Омелян пристыдил Зеленского за «кацапскую мову»

Любитель тортов в виде развалин Кремля разнес в пух и прах русскоязычное выступление...

Марионетка Януковича? Зеленского через суд попросят уволить главу администрации

Украинские активисты покопались в прошлом Андрея Богдана, и нашли там причину, по которой...

Как кошка? Полячка родила сразу шесть близнецов

Жительница Кракова стала первой мамой в Польше, которая родила шесть детей.

Китаянка купила автомобиль за 66 мешков с мелочью

 Китаянка из города Цанчжоу в провинции Хэбэй купила автомобиль марки Volkswagen Passat....

Меган Маркл просила подруг познакомить ее с богатым британцем

 В СМИ появилась информация, что Меган Маркл целенаправленно искала богатого мужчину....

Запад выступает против России: в НАТО призвали Россию покинуть Крым

Глава Военного комитета НАТО заявил, что НАТО никогда не признает принадлежность Крыма к...

В Астрахани спустили на воду первый круизный лайнер

Россияне в ужасе сравнивают его с печально известным Sukhoi Superjet 100.

Стаж - пять лет продаж: Власти Калининграда не могут справиться с автобусом секс-шопа возле парка

Автобус и не думает уезжать со «злачного» места, несмотря на судебный запрет на торговлю...

Пришло время государства: ВТБ покупает «Альфа-банк» – инсайд

Самый крупный коммерческий банк страны будет куплен государственной организацией. Об этом...

Эпоха не прошла, Дейенерис жива? В сеть попали фотографии не вошедшие в финальную серию «Игры престолов»

В интернет-пространстве активно обсуждается версия того, что Матерь драконов все-таки...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ