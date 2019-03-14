Чтобы ничего не делать? Московская мэрия отказалась от побелки деревьев из-за лени – Сеть

Объяснение «портит облик города» пользователи посчитали корявой «отмазкой».

По инициативе Сергея Собянина москвичи уже лишились выбеленных и покрашенных к майским праздников бордюров. В мэрии объяснили, что новые конструкции и так хорошо выглядят, а старые не имеет смысла приводить в божеский вид. А недавно мэрия столицы решилась еще на один непопулярный шаг – стволы деревьев лишатся своей традиционной весенней побелки. В правительстве Москвы это объяснили, как порча облика города. Дескать, мало того, что это вредит коре деревьев, так еще и «ополовинивает» стволы, мол, такой резкой белой границы на деревьях никогда не было, а посему нечего идти против природы.

В Сети возмутились такому решению московских властей, посчитав это признаками лени.

«В природе много чего не существует, но мы же едим мармелад и чипсы, одеваемся в синтетическую одежду»

, - удивляются комментаторы. По их мнению, московская мэрия отказалась от традиционной побелки деревьев из-за лени, поскольку раствор воды с известкой не слишком сильно «бьет» по столичному бюджету. Что касается вреда для коры, то жучки короеды без «вредной» побелки уничтожат ее еще скорее. Подписчики возмущены тем, как легко власти делают Москву серой и унылой. А ведь побелка деревьев прижилась даже в Китае.

«Дело не во вреде и пользе – это же красиво. А в природе даже клумбы не встречаются, так что теперь и цветы не сажать?»

, - продолжают возмущаться защитники побелки.

«Айда в норы и пещеры – домов в природе тоже нет!»

, - согласились с ними остальные комментаторы.