Сошел с ЛГБТ? Жириновский позвал «БДСМ-школьников» из Владивостока на перевоспитание

Тяга политика к молодежи перешла на новый уровень — Жириновский поддержал «БДСМ-флешмоб», ради поддержки избирателей.

22 мая, на «день непослушания», ученики 11-го класса школы №74 устроили настоящий прощальный вечер, нарядившись в латекс и форму МВД.

Столь эксцентричная выходка вышла «боком» для многих ее участников — увольнение директора, которое переросло в выговор и штрафы для одиннадцатиклассников и их родителей.

Многие осудили поступок приморских школьников, например, депутат Милонов, однако нашлись и те, кто за них заступился. Самыми громкими фамилиями оказались Собчак и Жириновский.

Если известная телеведущая попросту обратила внимание на то, что из невинной шалости раздули огромную проблему, которой нет, то лидер ЛДПР написал целое обращение в поддержку молодых людей.

«Юношеский протест – это естественное состояние. Если пытаться их угнетать — мы подавим их творческие натуры, убьем желание развиваться», - заявил Жириновский в своем Telegram-канале.

Проблема отцов и детей существовала всегда, однако конформизм и ханжество расширяют и без того огромную пропасть между поколениями.

Сам Жириновский не отнимает ответственности школьников, заявляя, что им необходимы воспитательные беседы и этим он готов заняться лично.

«...пусть ребята приезжают в Москву, тем более многие из них планируют после школы поступать в вузы... Я с ними встречусь, и мы обсудим произошедшее», - заявил Владимир Вольфович.

Сошел с ЛГБТ на БДСМ — «чего не сделаешь ради голосов избирателей», - иронизируют пользователи Рунета.