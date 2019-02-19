«Диснейленд» по мотивам сказок Пушкина планируют создать в Псковской области

Администрация Псковской области планирует создать аналог «Диснейленда», который будет создан по мотивам сказок Пушкина. Информацию обнародовал губернатор области Михаил Ведерников в Торгово-промышленной палате РФ 24 мая.

Власти Псковской области планируют создать в регионе эксклюзивный проект по развитию инфраструктуры. Предполагается, что в поселке Пушкинские Горы появится стилизованный «Диснейленд». Основным мотивом развлекательного парка станут сказки Пушкина.

Губернатор области отметил, что проектом уже заинтересовались некоторые лица, и по этому поводу ведутся переговоры.

«Диснейленд» по мотивам сказок Пушкина, по задумке авторов, должен привлечь туристов, которые приезжают ознакомиться с пушкинскими местами. Развлекательный парк позволит проявить интерес к культурному наследию не только среди взрослых, но и среди детей, так как они смогут в развлекательной форме познакомиться и глубже изучить творчество русского писателя-классика Александра Сергеевича Пушкина.