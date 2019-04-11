Ремонт улиц Ставрополя перед «Студенческой весной БРИКС и ШОС» расстроил Сеть

«Хватит пускать пыль в глаза другим, нужно улучшать жизнь для своих людей» , - негодуют комментаторы в Сети.

«Хватит пускать пыль в глаза другим, нужно улучшать жизнь для своих людей»

Знаменитая русская пословица гласит: «Пока гром не грянет – мужик не перекрестится». И кажется, будто именно этой пословицей руководствуются российские коммунальщики и чиновники. Один из жителей Ставрополя написал в Сети о том, что его город начали благоустраивать: принялись облагораживать стадион «Динамо», долгое время простоявший без капитального ремонта, выделили средства на восстановление асфальта на центральных улицах и занялись ремонтом тротуаров.

Решился даже вопрос окончания долгостроя – один из корпусов местного университета все же решили довести до ума. Однако автор поста и другие пользователи, откликнувшиеся на его публикацию в интернете, недовольны ни ремонтом улиц, ни капремонтом знаменитого стадиона, ни озеленением, поскольку делается это не просто так.

Горожане, если верить автору поста, возмущены тем фактом, что строить и восстанавливать что-либо в России начинают лишь перед приездом важного гостя, иностранной делегации или Олимпиадой. Как выяснилось, ремонт в Ставрополе тоже начали из-за визита зарубежных гостей. Мероприятие, которое будет принимать Ставрополь, называется «Студенческая весна стран БРИКС и ШОС». Чего греха таить – любая, даже самая аккуратная хозяйка перед приездом гостей наводит в доме «марафет», но это не значит, что все остальное время она сидит, как свинья в хлеву и бросает окурки на протертый до дыр и побитый молью ковер. А в российских городах дело обстоит именно так: ремонты, благоустройство, озеленение начинаются лишь тогда, когда на носу комиссия из министерства, визит президента или иностранцев.

«Все это попахивает театральностью»

, - заключает автор заметки, ведь до этого международного события чиновникам Ставрополя было все равно, что стадион разваливается на куски, тротуарная плитка пришла в негодность и люди ломают ноги, идя по ней на работу. А перед «Студенческой весной БРИКС и ШОС» упасть в грязь лицом никак нельзя. Примечательно, что ремонтируют лишь те объекты, которые задействованы в «Студенческой весне».

«Вся жизнь показуха! Для своих типа и так сойдет, а как гости приезжают – надо пустить пыль в глаза»

, - резко высказали свое мнение юзеры. По их словам, после 9 июня, когда собственно и пройдет мероприятие, все вернется на круги своя: цветы засохнут, асфальт растает после первого дождя, а долгострой, очевидно, снова разрушат или обнесут высоким забором.