В Астрахани спустили на воду первый круизный лайнер

Сегодня, 21:07 \\ Общество

Россияне в ужасе сравнивают его с печально известным Sukhoi Superjet 100.

Первый за долгие годы круизный лайнер «Пётр Великий» наконец-то спустили на воду. Пока, к сожалению, только для завершения строительства – на судне предстоит выполнить работы по остеклению, установке труб, кабелей, электрооборудования, а также завершить интерьер перед тем, как на него взойдёт первый пассажир

Четырёхпалубный лайнер, построенный на судостроительном заводе «Лотос» в Астрахани, должен пройти швартовое и ходовое тестирование. Предположительно, спуститься на воду как полноценный круизный лайнер «Пётр Великий» сможет не раньше 2020 года.

«Пётр Великий» будет осуществлять круизы по Каспийскому и Чёрному морям, кроме того, он без проблем справится с реками и мелководьем. Также отмечается, что уровень сервиса будет соответствовать отелю с 5 звёздами: в распоряжении 300 путешественников большие каюты, панорамные окна, лифты, бассейн, массажные кабинеты и поле для гольфа. Ранее представители туристических агентств попытались оценить стоимость тур на «Петре Великом»: они сравнили туры борту лайнера «Князь Владимир», которые варьируются от 40 000 до 90 000 тысяч рублей, и признали, что отдых на новом лайнере будет дороже.

А вот сами россияне беспокоятся о другом и иронично задумываются: дважды в одну реку не войти или можно попробовать? После ужасной трагедии в аэропорту Шереметьево фраза «Произведено в России» вкупе с «пассажирами» вызывает трепет. Они сомневаются, что долго прозябающее на обочине мирового прогресса российской судостроение повторит судьбу авиастроения – поломки будут умалчиваться, «Пётр Великий» будет навязываться туроператорам, и отдых закончится трагично.

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Автор - Олеся Куприна
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