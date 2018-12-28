Исаак Калина: нельзя думать о формировании предпринимательской культуры без мощного общеобразовательного базиса

Сегодня, 13:10 \\ Общество

По словам руководителя московского Депобразования Исаака Калины, наличие серьезной общеобразовательной базы является одним из ключевых факторов формирования предпринимательской культуры. Как считает министр, человек должен формировать у себя предпринимательский стиль мышления.

Как добавил Исаак Калина, до сих пор многими людьми зачастую неверно слово «предприниматель» воспринимается негативно. Неслучайно, 25 января текущего года формирование позитивного представления о предпринимательстве стало одним из главных пунктов проведения Дня предпринимательской культуры. Об этом ранее говорил Александр Молотков — замглавы московского образовательного ведомства Москвы.

Отмечается, что под эгидой Дня предпринимательской культуры школы и другие площадки Москвы приняли деловые игры, чемпионаты бизнес-кейсов, а также образовательные квесты для учеников 1-11 классов. МосОбрТВ подготовил тематическую  программу передач, а в городе также был организован специальный онлайн-тур Московской городской олимпиады школьников по основам предпринимательства.



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