Исаак Калина: нельзя думать о формировании предпринимательской культуры без мощного общеобразовательного базиса

По словам руководителя московского Депобразования Исаака Калины, наличие серьезной общеобразовательной базы является одним из ключевых факторов формирования предпринимательской культуры. Как считает министр, человек должен формировать у себя предпринимательский стиль мышления.

Как добавил Исаак Калина, до сих пор многими людьми зачастую неверно слово «предприниматель» воспринимается негативно. Неслучайно, 25 января текущего года формирование позитивного представления о предпринимательстве стало одним из главных пунктов проведения Дня предпринимательской культуры. Об этом ранее говорил Александр Молотков — замглавы московского образовательного ведомства Москвы.

Отмечается, что под эгидой Дня предпринимательской культуры школы и другие площадки Москвы приняли деловые игры, чемпионаты бизнес-кейсов, а также образовательные квесты для учеников 1-11 классов. МосОбрТВ подготовил тематическую программу передач, а в городе также был организован специальный онлайн-тур Московской городской олимпиады школьников по основам предпринимательства.







