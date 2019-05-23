Офис на коленке: В Ростовской области «Почта России» оккупировала остановку общественного транспорта

Ей просто негде разместиться – «Почту России» выгнали отовсюду.

Работу на свежем воздухе обеспечили в поселении Новоцимлянское, Цимлянского района, Ростовской области. Как сообщают местные жители, все почтовые операции отныне проводятся прямо на старенькой остановке общественного транспорта. «Почта России» оккупировала территорию вынужденно, обозначив её своей большими белыми буквами «почта».

Регулярного почтового отделения в селе нет. Первое и единственное отделение некогда «погибло» в пожаре, после чего службу переместили в местный дом культуры. Вероятно, из-за низкого спроса на услуги содержать аренду стало невыгодно, и почта приобрела вид офиса на коленке.

На автобусную остановку местные жители, львиную долю которых составляют пожилые люди, приходят, чтобы получить корреспонденцию, посылки и пенсию. Как данный «офис» будет функционировать зимой – вопрос сложный. Из-за заброшенности многих глухих деревень, дороги в них чистятся по редким праздникам, поэтому специальным людям из района придётся определяться с новым местом.

Пользователи Сети отметили, что такое безразличие «Почты России» к своим вынужденным, но всё же клиентам доводит их до точки кипения. Администрацию просят разобраться в ситуации и не унижать население нечеловеческим отношением.