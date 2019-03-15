Рособрнадзор введёт изменения в правила сдачи ЕГЭ с 2019 года

В 2019 году Единый государственный экзамен претерпит некоторые изменения. Теперь материал для сдачи экзамена будет получаться по защищённым интернет-каналам.

Рособрнадзор рассказал о предстоящих нововведениях в правилах сдачи ЕГЭ, однако в этом году они коснутся только восьми российских регионов (Мордовия, Тыва, Ивановская, Ленинградская, Московская, Смоленская, Тверская и Ярославская области). В 2020 году к данной системе будут подключены все остальные регионы.

Все необходимые для экзамена контрольно-измерительные материалы будут пересылаться в учебные заведения в цифровом виде по специальным защищённым интернет-каналам. Теперь все ученики лично смогут проконтролировать процесс сканирования их работ. Ранее такая возможность им представлена не была.

После распределения шифрованных заданий, материалы будут распределены по аудиториям, где прямо перед школьниками организаторами будут получены ключи к шифру и распечатаны все необходимые для сдачи экзамена бланки.

Такое нововведение было утверждено в связи с тем, что так информация поступает быстрее и напрямую на компьютеры организаторов без лишней почтовой пересылки контрольно-измерительных материалов. Также предположительно это было сделано с целью избежать возможных утечек заданий в Интернет, где к моменту сдачи экзамена уже появляются ответы.

Обычно школьники до экзаменов дожидаются «слива» материала на просторы всемирной паутины, после чего получают необходимые для сдачи экзаменов ответы. Более изощрённые ждут, когда первыми ЕГЭ сдадут дети из Сахалина и выложат уже решённые задания.