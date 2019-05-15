Фейковый протест: В Сети усомнились в искренности борцов против храма в Екатеринбурге

Сегодня, 23:00 \\ Общество

Бесплатно на улицы сейчас никто не выходит, а значит, митинги проспонсировали, уверены интернет-пользователи.

Протесты на улицах Екатеринбурга против строительства Храма Святой Екатерины вспыхнули с новой силой. Несмотря на то, что мэр города пообещал не форсировать строительство, пока не будет окончен опрос горожан, люди продолжают митинговать в защиту сквера. Поэтому у некоторых пользователей в Сети появились сомнения в том, что протестующие действуют по зову сердца.

Некоторый юзерам стало казаться, что митинг против храма проплатили, вот и высыпают на улицы толпы с плакатами. Среди интернет-аудитории бытует мнение, что земля, занятая сквером может быть нужна не только строителям храма, но и другим бизнесменам, которые пока не хотят себя афишировать. Сквер расположен в зеленой зоне города, поэтому может привлечь людей, занимающихся созданием развлекательных комплексов. Не исключено, что сквер для горожан будет потерян в любом случае, и если там не будет храма, открытого для всех прихожан, то вполне вероятно там скоро появиться спа-комплекс и аттракционы для избранной публики.

 

Один из комментаторов усомнился в искренности борцов против храма еще и потому, что горожане не вышли с таким же единодушие на улицы выступить против пенсионной реформы, хотя в Москве и Санкт-Петербурге народ выходил на митинги, как и в других крупных городах. Возможно потому, что протестовать против пенсионной реформы было выгодно лишь политикам-аутсайдерам, а бизнесу – главному спонсору подобных шествий – на это было просто наплевать.

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Автор - Ева Луганская
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