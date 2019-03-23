Наплодят детдомовцев: Питерские депутаты надумали сажать родителей за сокрытие детей

Депутатам следует задуматься над поправками в Семейный кодекс.

В Санкт-Петербурге депутаты рассмотрели законопроект о введении наказания в отношении родителей, которые не исполняют решение суда и/или скрывают детей от другого родителя. Один из авторов законопроекта Денис Четырбок отметил, что инициатива призвана защитить институт семьи и материнства, а также обеспечить спокойное детство объекту горячих споров между родителями.

Нарушителей закона грозятся отправлять на обязательные работы на 480 часов, исполнительные работы сроком до двух лет, арестовывать на полгода или лишать свободы на четыре года. Очевидно, что сокрытие детей одним из родителей будет рассматриваться в рамках уголовного дела.

И хотя питерские депутаты надумали сажать людей за семейные разборки, вероятные последствия, похоже, не обсуждались.

Например, законом они, скорее всего, наплодят детдомовцев. Следовало бы учесть, что суд первой инстанции имел основания определить местожительства ребёнка с конкретным родителем. Конфликты с сокрытием ребёнка зачастую возникают в заведомо неблагополучных семьях или в семьях, где причиной развода послужило насилие.

Тюремное заключение, например, матери ребёнка не гарантирует, что в семье отца ему будет лучше, и его психика не нарушится. Следствием этих изменений становится скитание и бунтарское поведение.

Поэтому целесообразно было бы пересмотреть ст. 65 Семейного кодекса РФ и предусмотреть меры проверки судей, которые определили местожительства детей с «проблемным», скрывающим что-то родителем.