Во Владивостоке сотрудница банка за месяц похитила 28 миллионов рублей

Незаконные действия были выявлены в одном из крупнейших банков Приморья – об этом сообщает служба собственной безопасности банка.

Известно, что деяние было совершено сотрудником в одном из крупнейших банков города, женщина проработала в должности старшего кассира более десяти лет. В должностные обязанности кассира входила загрузка денежных средств в кассеты для банкоматов. Женщина умышленно и с полным осознанием ответственности не докладывала часть банкнот в автомат, присваивая их себе.

Ведомство предполагает, что в течение ноября 2018 года, обвиняемая похитила более 28 миллионов рублей. В ходе разбирательств представители банка заявили гражданский иск о возмещении денежных средств организации.

Прокуратура направила материалы уголовного дела во Фрунзенский районный суд столицы Приморского края для рассмотрения дела по существу.

Уголовное дело по статье "Присвоение, совершенное в особо крупном размере" направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, что на прошлой недели в Калуге было слушанье по делу о мошенничестве и краже денег с лицевых счетов. Было установлено, что сотрудница одного из городских банков без ведома вкладчиков производила операции по снятию с их счетов денежных средств, обналичивая деньги в кассе и похищая их. Таким образом женщина провела 16 незаконных финансовых операций. В отношении обвиняемой была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В Санкт-Петербурге попали под следствие пять работников Сбербанка, они подозреваются в хищении денежных средств с VIP-счетов. Им грозит до десяти лет лишения свободы.

Также сотрудниками одного из Краснодарских банков были совершенны финансовые махинации. Банк «Первомайский» предлагал своим клиентам депозиты на выгодных условиях. Клиент, подписывая поддельные документы, был автоматически обворован. Так как крупные суммы «мимо» кассы. Данная схема работала на протяжении семи лет. За это время было выявлено около 190 потерпевших похищено 387 миллиона рублей. Обвиняемых приговорили к восьми годам тюрьмы.

Менеджер одного из банка Тюменской области на протяжении восьми лет оформлял поручения на денежные, продавая их на фондовом рынке. Жертвами были пожилые люди. От рук мошенника пострадало 14 граждан и одна организация. Ущерб составил более 185 миллиона рублей. Суд приговорил подсудимого к четырём годам лишения свободы и установил штраф в 125 миллионов рублей.