Путин сказал – Путин сделал: Железнодорожная часть Крымского моста будет готова раньше срока

Президент анонсировал заход крупных корпораций на полуостров ради снижения цен на продукты.

Железнодорожная часть Крымского моста будет готова раньше срока. Хорошую новость озвучил президент Владимир Путина на медиафоруме ОНФ. По его словам, строительство железнодорожной части опередит график и будет готово уже к концу текущего года.

На вопрос о появление в Крыму крупных компаний и корпораций, Путин также ответил радостной вестью. В Москве об этом не забыли – сейчас идет поиск решения проблемы. Заход больших производств на территорию Крыма обеспечит его полноценно продовольствием, что может существенно снизить цены.

Путин сказал – Путин сделал. Именно по такому принципу продолжается работа над Крымским мостом. Президент лично анонсировал строительство железнодорожной части моста. Оставить проект исключительно автомобильным было бы «недостаточно», по мнению президента. Примечательно, что новость о почти готовом железнодорожном сообщении между Крымом и остальной РФ президент озвучил в памятную дату. Именно сегодня, 16 мая, исполняется ровно год с момента запуска автомобильного сообщения по Крымскому мосту. За год по нему уже проехало 5 миллионов автомобилей.

Самый протяженный российский мост длиною в 19 км помог привлечь большее количество туристов в Крым, открыв для них интерес к видам, достопримечательностям и истории полуострова.