Новейший итальянский лайнер станет отелем для гостей ВЭФ

Сегодня, 08:59 \\ Общество

В этом году во Владивостоке пройдет пятый Восточный экономический форум, который начнётся 4 сентября на острове Русском и продлиться три дня. Специально для частичного размещения гостей мероприятия в город 2 сентября прибудет новейший круизный лайнер Costa Venezia, введённый в эксплуатацию всего два месяца назад.

 

На борту лайнера находится более двух тысяч кают, и он способен принять до пяти тысяч гостей. Costa Venezi оснащён аквапаркам и басенном со стеклянной крышей, которая позволяет плавать даже в непогоду. Одной из главных особенностей судна является то, что в персонал обслуживания входят роботы, они будут встречать и размещать гостей по каютам.

Несмотря на то, что ВЭФ пройдет только осенью, подготовка к нему уже идет в столице Приморья полным ходом. Уже заключены договоры на обслуживание гостей форума в 24 гостиницах Владивостока. В ближайшее время начнется проверка этих учреждений на соответствие мировому уровню.

Как заявляет губернатор Приморья, Олег Кожемяко, обслуживание гостей форума должно быть на высшем уровне, ведь по организации мероприятия будут судить не только о Владивостоке, но и о всей России.


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