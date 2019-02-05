Россияне могут получить один день отпуска для заботы о своём здоровье

Сегодня, 05:38 \\ Общество

Один дополнительный день оплачиваемого отпуска россиянам может предоставить Минтруд после внесения поправок в законодательство. Впрочем, коснётся нововведение не всех работников.

Как сообщает «Российская газета», дополнительный выходной с сохранением за ними места работы и среднего заработка россияне могут получить благодаря ежегодной диспансеризации. Действующее законодательство позволяет брать выходной для этих целей всего один раз в 3 года, теперь же у работающих россиян появится возможность уделить время своему здоровью не в ущерб работе и заработку. Однако получат такую «привилегию» не все, а только работники в возрасте от 40 лет, для кого вопрос заботы о здоровье стоит более остров, чем для «молодёжи».

«Подарить» россиянам дополнительный выходной поручил премьер-министр Дмитрий Медведев, наказавший министерству подготовить проект изменений до 20 июня. В обсуждении данного вопроса участвуют также другие ведомства, профсоюзы и работодатели, сообщает Минтруд.

Потребность во внесении изменений в действующее законодательство появилось из-за обновления порядка диспансеризации и профилактических медосмотров, согласно которому россиянам старше 40 лет важно проходить осмотр у врачей ежегодно. В то же время «молодёжь» в возрасте от 18 до 39 лет таких рекомендаций от Минздрава не получила, в связи с чем и осталась «не у дел».

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Автор - Анна Сар
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