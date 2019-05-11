Паразитирует на смерти отца? Собчак решила развить другую версию смерти Доренко

Сегодня, 03:34 \\ Общество

Ксения Собчак в программе «Пусть говорят» на первом канале высказалась по поводу опасений дочерей Сергея Доренко.

После трагической гибели журналиста, его дочери стали опасаться того, что смерть могла быть неслучайной. В программе «Пусть говорят» присутствовала Ксения Собчак, которая приводила в пример своего отца. Дочери умершего Сергея Доренко решили, что его могли отравить, а сделала это его молодая жена. Адвокат Жорин предположил, что сейчас могут появиться его незаконнорожденные дети, а жизнь знаменитого журналиста сплошные потемки.

Общественность решила, что Собчак как обычно паразитирует на своей излюбленной теме – смерти отца. Она приводила в пример то, что ей самой пришлось разобраться во многих вопросах и провести свое личное расследование, которое заняло почти год. Как говорит сама Собчак, она сняла целый фильм по этой теме, получила много ответов и теперь может спать спокойно.

Телеведущая предложила разобраться подробнее в этом вопросе и серьезно комментировала подозрения дочерей. Но многие зрители решили, что ни одно отравление не сможет вызвать аневризму, а версия с тем, что это могла сделать молодая жена «высосана из пальца».

Врачи заявляют, что Сергей Доренко умер из-за разрыва аорты во время управления транспортным средством.

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Автор - Евгений Северный
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