На столицу Грузии обрушился ливень с градом, есть пострадавшие

Сегодня, 12:59 \\ Общество

После жаркого дня сильный ливень с ветром обрушился на столицу Грузии, окраинные районы города повреждены сильным градом.

 

Телекомпания «Рустави 2» сообщает, что в результате стихии, обрушившейся в ночь на воскресенье, были подтоплены жилые здания, затоплен зоопарк, разрушен приют для бездомных животных, обвалились дороги, ливень повредил линии электропередач. Река Вере в центре Тбилиси вышла из берегов и подтопила жилые дома.

По данным МВД Грузии, информации о погибших нет. В свою очередь, телекомпания «Рустави» информирует о нескольких госпитализированных пострадавших.

По распоряжению премьер-министра Ираклия Гарибашвили, для устранения последствий наводнения собран чрезвычайный штаб, координирует который Совет по управлению кризисами и государственной безопасности правительства Грузии. Пресс-служба правительства информирует, что штаб будет работать 24 часа в сутки, а также предоставлять информацию об осуществлении работ.

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