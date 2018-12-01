«Гражданский долг»: Митрополит Илларион считает необязательной службу в армии

Духовник сам был когда-то солдатом, но, по его мнению, профессиональная армия лучше решает поставленные перед ней задачи.

Митрополит Илларион в последнем общении с журналистами рассказал, что считает службу в армии необязательной. По его словам, он сам когда-то был призывником и отслужил в армии, но сейчас некоторые просто могут быть непригодны к службе или же отказаться от нее из-за собственных убеждений и это не является чем-то ненормальным. Также стоит отметиться, что, по его мнению, «гражданский долг» Родине отдать необходимо и «откосивших» уважать не стоит, но если человек действительно не может идти в армию – этого делать и не стоит.

При этом стоит отметить, что профессиональная армия действительно сделает свое дело лучше и в таком случае контрактники значительно выручат военный потенциал страны. Ведь оплачиваемое место в армии будет действительно уместным и удобным для всех. Постоянная служба заставит «не напрягаться» граждан, а желающие поступить на службу солдаты будут получать заработную плату. Но в данном случае отметается возможность всеобщей мобилизации. А это желаемый вариант для всех государств мира – чтобы войны не было вообще.