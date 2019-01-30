«А как же Николай II?»: Священников РПЦ возмутило возможное возрождение культа личности Сталина

Сколько бы не канонизировали церковнослужители царскую семью и прочих жертв репрессий, россияне все равно превозносят Сталина за победу в Великой Отечественной войне.

9 мая Россия снова праздновала День Победы. В честь 74 годовщины этого события по всем городам страны прошли парады, главный из которых, как обычно, состоялся в Москве на Красной Площади. И в России, и за рубежом люди принимали участие в акции «Бессмертный полк», несли портреты своих дедов и прадедов, тем самым напоминая миру об их великом и славном подвиге.

Однако вместе со своими родственниками некоторые люди несли портреты генералиссимуса Иосифа Сталина. На вопросы журналистов о то, почему они приняли такое решение, участники акции отвечали, что Великой Победой страна обязана «вождю», дескать, при его мудром руководстве армия и народ смогли одолеть фашистов.

Это заявление встретило резкое неодобрение со стороны священников РПЦ. Церковнослужители расценили это как попытку возрождения культа личности «вождя народов». Митрополит Илларион в эфире одного из федеральных каналов осудил такую попытку и посоветовал всем, кто симпатизирует Сталину, вспомнить о репрессиях, которые обезглавили Красную Армию в 30-е годы прошлого века. Командирский состав, по словам митрополита, начисто был уничтожен из-за недоверчивости Иосифа Виссарионовича. Поэтому, дескать, враг и оккупировал полстраны за считанные месяцы. Учились побеждать советские солдаты методом проб и ошибок, победа далась огромными жертвами, которых можно было бы избежать, если бы «вождя народов» не терзала паранойя, и армией бы руководили грамотные и компетентные в военном деле люди. А так получается, что СССР превзошел Германию не качеством, а количеством.

Впрочем, митрополит не умаляет заслуг народа, вот только попытки героизации Сталина не кажутся ему разумными. По его словам, РПЦ не зря канонизировала новомучеников и исповедников. Напомнил церковный деятель их судьбу донесений советского разведчика Рихарда Зорге, рассказал о жертвах режима, погребенных на Бутовском полигоне под Москвой.

Не исключено, что священников возмутило то, что канонизированные члены царской семьи и возведенный в лик святых последний император Николай II не вызывают у россиян такого трепета, как Сталин. Вполне вероятно, что некоторые служители церкви при очередном упоминании Сталина как символа Великой Победы не единожды в сердцах воскликнут:«А как же страстотерпет Николай II». И хоть Сталин в расстреле царской семьи официально не замешан, он один из тех, кто «ковал революцию».