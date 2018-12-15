«Супервместительный» ЛУИДОР: Жители микрорайона в Омске не могут попасть домой из-за автобусов на 20 мест

Сегодня, 12:56 \\ Общество

Люди ждут по 1,5 часа на остановке и порой все равно не помещаются в автобус.

В соцсетях жители микрорайона Новоалександровский в Омске разместили жалобу администрации на то, что они не могут попасть домой из-за новых автобусов, рассчитанных на 20 мест. Люди стараются уехать большим количеством, так как если бы в «супервместительный» ЛУИДОР входило бы только 20 человек, то гораздо большее количество граждан ожидало бы автобуса по 1,5 часа, ведь проблема состоит еще и в том, что маршрут один-единственный – под № 25. Обращения в департамент транспорта ощутимых результатов не дают, а потому надежда одна – интернет.

По словам жителей, администрация Омска не заботится о своих гражданах на окраине, иначе количество автобусов было бы увеличено, а мамы с колясками не испытывали бы неудобств при посадке. Однако, не все поддержали такую точку зрения и нашлись и те, кто заявил, что не нужно покупать квартиру на окраине, если уж не желаете помех в передвижении или недостатка маршрутов. А кто-то даже обвинил женщин с колясками, что они якобы занимают слишком много места.

Такая точка зрения имеет место быть, но в данном случае утверждать, что нужно покупать квартиры только в центре скорее неуместна. Не все жители города «мультимиллионеры», да и места банально бы не хватило, а потому администрация города, как представляющая интересы своего населения, обязана обеспечить доступ своих граждан в любую точку города без многочасовых ожиданий автобуса.  

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Автор - Алина Изотова
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