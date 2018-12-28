100 лет под водой: Утраченные картины Айвазовского нашли на затонувшем судне у берегов Крыма

Работы по подъёму парохода Генерал Коцебу приостановлены из-за обнаружения на его борту фрагментов картин, предположительно кисти Айвазовского.

Более 100 лет назад на Крымском побережье в 12 милях от мыса Тарханкут затонул пароход Генерал Коцебу в результате столкновения с транспортом Черноморского флота.

Находку обнаружили дайверы из экспедиции «Нептун». На борту парохода находится более 10 картин, риск потерять которые - очень велик. Дело в том, что при поднятии картин на поверхность они могут мгновенно подвергнуться действию кислорода в воздухе, который мгновенно начнет пагубно действовать на экспонаты.

Артефакты находятся на 40-метровой глубине под 2-метровым слоем ила. Однако существует риск потерять картины при их поднятии на поверхность навсегда и по той причине, что полторы за более чем 100 лет стали крайне хрупкими и подверженными любым механическим и физическим воздействиям. Но шанс на сохранение всё-таки есть, требующий работы профессионалов, которые уже в скором времени приступят к работе. Работы по подъёму парохода остановили.

Иван Айвазовский, русский художник-маринист, живописец Главного Морского штаба, академик и почетный член Императорской Академии художеств. Айвазовский также был почетным леном европейских Академий художеств в Амстердаме, Риме, Париже, Флоренции и Штутгарте.