Друзья Сергея Доренко рассказали, что в день смерти он сел на мотоцикл пьяным - СМИ

Сегодня, 10:54 \\ Общество

Причиной сердечного приступа, во время езды на мотоцикле, могло оказаться алкогольное опьянение на фоне диагностированной тампонады сердца. Алкоголь мог выступить сильным катализатором, в следствии проблем Сергея Доренко со здоровьем, по сообщению онлайн-издания «Компромат 2.0».

9 мая умер редактор радиостанции «Говорит Москва». Причиной смерти, по информации Lenta.ru, ссылающейся на источники в бюро судебномедицинской экспертизы, оказалась гемотампонада.

Гемотампонада - заболевание, при котором возникают трудности в адекватном сердечном сокращении из-за сдавленности полостей сердца. Предварительно, во время приступа Доренко потерял сознание и упал с мотоцикла во время езды. Около 1,5 часов врачи пытались спасти жизнь редактора, но попытки оказались тщетны.

Согласно источнику, Сергей Доренко, упавший с мотоцикла, возвращался с празднования 9 мая у друзей, где был в том числе и алкоголь, который мог усилить давление, оказываемое на сердце.

При тампонаде сердца алкоголь запрещен категорически, поскольку он усиливает кровеносное давление.

Источник дает основания полагать, что Доренко не мог не сдержаться и в честь Дня победы «намахнуть», что и могло повлечь за собой такие ужасные последствия.

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Автор - Оксана Аганесян
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