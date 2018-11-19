«Это вообще не самолет!»: Эксперты рассказали о качестве лайнера Sukhoi Superjet

Россия «профукала» авиастроение и теперь оказалась даже хуже Мексики, уверены критики.

После аварии самолета Sukhoi Superjet в аэропорту Шереметьево начался настоящий разбор полетов. Помимо анализа самой катастрофы и ее возможных причин, эксперт начали анализировать и качество самого лайнера. Они пришли к неутешительным выводам: «SSJ – это вообще не самолет!», - заявили скептики.

По мнению специалистов, Россия в принципе загубила собственное авиастроение, променяв качество на рекламу. Деньги, которые нужно тратить на обустройство лайнера, тренировку пилотов, пополнение запаса дорогостоящих деталей, тратятся на пиар, дескать Россия тоже может строить большущие самолеты, а на деле выпускает «бумажные» аппараты. К слову, Мексика также в свое время сильно потратилась на SSJ, но вовремя поняла свою ошибку. К решению проблемы с этими бортами мексиканцы подошли нестандартно. Каждый выходящий из строя лайнер они разбирают за детали и используют их для ремонта оставшихся на балансе авиамашин этой модели. Последний, оставшийся на плаву борт они собираются продать – возможно той же России. Критики не исключают, что Москва ухватится за такое «дешевое и сердитое» предложение.

Также свою порцию черного пиара получила и компания «Аэрофлот». Припомнили скептики и падение прибыли в десять раз в первом квартале текущего года. По их мнению – это не национальная авиакомпания, каковой ее представляют политики, а очередной пусть и серьезный, но бренд. Это может означать, что грядущее импортозамещение, о котором говорят в правительстве, может привести к увеличению катастроф, ведь строить качественно в России так и не научились. Эксперты уверяют, что катастрофа в Шереметьево – показательная, ведь она продемонстрировала, в каком плачевном состоянии находится авиационная отрасль. Доходы в этой сфере страна в основном получает от того, что открыла свое воздушное пространство для иностранных авиакомпаний. А поскольку территория России охватывает 1/7 часть суши планеты, то иностранцы летают над ней очень часто.