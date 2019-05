Россияне: Причина трагедии в Шереметьево - неопытность экипажа «Аэрофлота»

View this post on Instagram

Сегодня хотим посвятить пост аэропорту Шереметьево 🛫✈️💔 Наша семья была плотно связана с авиацией, в детском возрасте я был частым гостем в Шереметьево, это было во времена заката СССР. Чуть позже я все чаще, и чаще стал слышать разговоры о том, что вновь прибывающие кадры практически не имеют опыта самостоятельного полета. Мы очень часто летали, зная экипаж лично, если у тебя мама стюардесса, отец борт инженер, дядя квс, двоюродный брат второй пилот, и еще куча родственников летают в Шереметьево,то воля не волей узнаешь всех). Так вот, когда проводили на пенсию последнего из могикан, друга отца, ощущения от полетов поменялись. Чувство безопасности ушло. Говорите мне что угодно, но та старая гвардия обучалась и практиковалась иначе! Там был колоссальный опыт полетов, опыт внештатных ситуаций, тогда люди умели летать! А сейчас это не пилоты, это операторы программы не более! Таковы нынешние реалии, прогресс не стоит на месте и техникой теперь полностью управляет программа. А вы как считаете, лучше лететь с программой или с человеком? Соболезнования родственникам погибших! #шереметьево#трагедия#москва#самолет#соболезнования#жизнь#пилоты#бортпроводник#стюардесса#аэрофлот#moscow#life#aeroflot#people