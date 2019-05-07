Россияне: Причина трагедии в Шереметьево - неопытность экипажа «Аэрофлота»
Сырой самолёт, слабая система, халатные сотрудники Шереметьево - роковой путь к смерти невинных пассажиров?
Уже не только обычные пассажиры высказывают недовольство работой авиакомпании и аэропорта. Проводя первые проверки, СК РФ и Росавиация выявляют, что к гибели 41 человека могли привести неверные действия пилотов злополучного SSJ-100 следованием Москва-Мурманск.
В Сети россияне, поколениями знакомые с российской авиацией, считают, что причиной трагедии послужила коллективная неопытность и необразованность экипажа. В частности, отмечается, что новая гильдия экипажа «Суперджета» тоже стала жертвой скатившегося уровня подготовки «слуг неба».
Неправомерным считают допуск к полётам любой дальности неопытных бортпроводников. Известно, что на борту сгоревшего «Суперджета» были две молоденькие стюардессы и один стюард-курсант, погибший, до последнего сражаясь за жизни невинных пассажиров. Впрочем, именно его военная подготовка позволила спасти людей в пылающем самолёте. Девушки отдавали спасению последние силы, провожая пострадавших в руки медикам.
Тогда как их коллегам даже не считают нужным проводить экстремальные инструктажи внештатных ситуаций, без чего ранее работников авиации не подпускали к самолётам, заметили россияне. Иначе нельзя объяснить и поведение пилотов, не выключивших двигатели и открывших окно в кабине, создав дополнительную тягу в салоне.
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Сегодня хотим посвятить пост аэропорту Шереметьево 🛫✈️💔 Наша семья была плотно связана с авиацией, в детском возрасте я был частым гостем в Шереметьево, это было во времена заката СССР. Чуть позже я все чаще, и чаще стал слышать разговоры о том, что вновь прибывающие кадры практически не имеют опыта самостоятельного полета. Мы очень часто летали, зная экипаж лично, если у тебя мама стюардесса, отец борт инженер, дядя квс, двоюродный брат второй пилот, и еще куча родственников летают в Шереметьево,то воля не волей узнаешь всех). Так вот, когда проводили на пенсию последнего из могикан, друга отца, ощущения от полетов поменялись. Чувство безопасности ушло. Говорите мне что угодно, но та старая гвардия обучалась и практиковалась иначе! Там был колоссальный опыт полетов, опыт внештатных ситуаций, тогда люди умели летать! А сейчас это не пилоты, это операторы программы не более! Таковы нынешние реалии, прогресс не стоит на месте и техникой теперь полностью управляет программа. А вы как считаете, лучше лететь с программой или с человеком? Соболезнования родственникам погибших! #шереметьево#трагедия#москва#самолет#соболезнования#жизнь#пилоты#бортпроводник#стюардесса#аэрофлот#moscow#life#aeroflot#people
Низкий уровень инструктажа подтверждает и выживший пассажир Олег Молчанов. Он утверждает, что давки в самолёте не было, и пассажир 18-го, хвостового, ряда смог выжить благодаря инстинкту. Для других «хвостовых» экипаж не смог найти дополнительные специальные маски, которых, возможно, и не было. Основные маски тоже не выпали в экстренной ситуации. Таким образом, вдох чёрного дыма означал почти мгновенную смерть.
Напомним, что Минтранс уже пообещал выплаты семьям погибших в катастрофе SSJ-100 в размере 9 млн рублей. Однако другие пассажиры наверняка были бы более благодарными, если бы ведомства пересмотрели программу подготовки экипажей.