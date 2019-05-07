Россияне: Причина трагедии в Шереметьево - неопытность экипажа «Аэрофлота»

Сырой самолёт, слабая система, халатные сотрудники Шереметьево - роковой путь к смерти невинных пассажиров?

Уже не только обычные пассажиры высказывают недовольство работой авиакомпании и аэропорта. Проводя первые проверки, СК РФ и Росавиация выявляют, что к гибели 41 человека могли привести неверные действия пилотов злополучного SSJ-100 следованием Москва-Мурманск.

В Сети россияне, поколениями знакомые с российской авиацией, считают, что причиной трагедии послужила коллективная неопытность и необразованность экипажа. В частности, отмечается, что новая гильдия экипажа «Суперджета» тоже стала жертвой скатившегося уровня подготовки «слуг неба».

Неправомерным считают допуск к полётам любой дальности неопытных бортпроводников. Известно, что на борту сгоревшего «Суперджета» были две молоденькие стюардессы и один стюард-курсант, погибший, до последнего сражаясь за жизни невинных пассажиров. Впрочем, именно его военная подготовка позволила спасти людей в пылающем самолёте. Девушки отдавали спасению последние силы, провожая пострадавших в руки медикам.

Тогда как их коллегам даже не считают нужным проводить экстремальные инструктажи внештатных ситуаций, без чего ранее работников авиации не подпускали к самолётам, заметили россияне. Иначе нельзя объяснить и поведение пилотов, не выключивших двигатели и открывших окно в кабине, создав дополнительную тягу в салоне.

Низкий уровень инструктажа подтверждает и выживший пассажир Олег Молчанов. Он утверждает, что давки в самолёте не было, и пассажир 18-го, хвостового, ряда смог выжить благодаря инстинкту. Для других «хвостовых» экипаж не смог найти дополнительные специальные маски, которых, возможно, и не было. Основные маски тоже не выпали в экстренной ситуации. Таким образом, вдох чёрного дыма означал почти мгновенную смерть.

Напомним, что Минтранс уже пообещал выплаты семьям погибших в катастрофе SSJ-100 в размере 9 млн рублей. Однако другие пассажиры наверняка были бы более благодарными, если бы ведомства пересмотрели программу подготовки экипажей.