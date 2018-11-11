Пострадавшим от пожаров в Забайкалье построят или купят жилье

Власти Забайкальского края на этой недели сообщили о подготовленном списке жителей, жильё которых было уничтожено из-за степных пожаров.

Министерство территориального развития региона внесло в списки 122 семьи. Администрация за постройку и покупку новых домов для пострадавших.

На территории 15 населенных пунктов был сильный пожар, уничтоживший 158 жилых домов, в которых проживало 122 семьи. Пострадавшая территория составляет 7 тысяч квадратных метров.

Сообщается, что на возмещение ущерба для пострадавших требуется, как минимум, 300 млн рублей. Также был проведён опрос среди граждан, оставшихся без крова. Половина опрошенных собирается стоить новое жильё, отказавшись от покупки готового.

Известно, что Правительство РФ уже выделило из резервного фонда 55 млн рублей для пострадавших от природных пожаров в Забайкальском крае, также 4,2 млн рублей было выделено для выплат людям, получившим вред здоровью.

В регионе сохраняется режим чрезвычайной ситуации.

Лесные пожары являются, к сожалению, неконтролируемым процессом, а причинами возникновения пожаров делят на естественные и антропогенные. Но основной причина возникновения лесных пожаров является деятельность человека.