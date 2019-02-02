Человеческий фактор стал виной пожара в Шереметьево

Сегодня, 05:12 \\ Общество

В Следственном комитет считают, что наиболее вероятной причиной крушения самолёта SSJ-100 является ошибка ответственных лиц, сообщает «Коммерсант».

К пожару, унёсшему жизни 41 человека, привела ошибка пилотов, считают в следственном комитете. «Коммерсант», ссылаясь на близкие к следствию источники, сообщает о совершении лётчиками нескольких критических ошибок.

Началом трагедии стало решение лететь через грозовой фронт, что обернулось отключением электроники на борту. Внештатная ситуация вынудила пилотов развернуться и пойти на снижение, однако они совершили критическую ошибку — начали приближение к земле с полными баками топлива, что сделало самолёт значительно тяжелее.

Как отмечают эксперты в области авиации, предварительно следовало сделать достаточное количество кругов для израсходования топлива. Большой вес самолёта привёл к разрыву топливного бака при жёстком ударе о землю, горючее из которого и вызвало пожар в хвостовой части самолёта.

Впрочем, обладая пилоты чуть большим мастерством, пожара можно было бы избежать — достаточно было посадить самолёт плавнее и не произошла бы утечка топлива.

Также проходит проверка действий наземных служб аэропорта. Как сообщает глава Минтранса Евгений Дитриха, спасатели сработали оперативно и прибыли через минуту после сигнала «Тревога». Однако, руководитель союза бортпроводников Шереметьево Илоны Борисовой говорит, что пожарные прибыли «гораздо позже, чем начался сам пожар и спасение пассажиров с борта лайнера». Бортпроводница не обвиняет спасателей, а лишь предполагает, что команды «Тревога» и «Пожар» были отданы с опозданием.

Поделиться новостью:
Автор - Ефим Симокайтис
Главное за неделю

«И ты, Ашан?»: Покупатели заметили хитрость маркетологов на пачке с углём для шашлыка

Купив уголь для шашлыка, довольный покупатель отметил, что цена на него не изменилась....

Купи со скидкой по полной стоимости: «Пятерочка» удивила россиянина недобросовестной акцией

Постоянного покупателя «Пятерочки» обманули на кассе. После оплаты он обнаружил, что все...

Россияне обвинили «Аэрофлот» в трагедии SSJ-100 в Шереметьево

Из-за повышения тарифов на провоз багажа, пассажиры были вынуждены взять чемоданы в салон...

Гром заявлений вместо грома пушек: МИД России отказывается от защиты граждан за рубежом

 Произошедшие на днях громкие аресты россиян в Белоруссии и Казахстане, которые зачастую...

Плата за сортир: Новый налог заставляет россиян продавать дачи

Если у владельца дачи не окажется документов на землю, она будет признана ничейной, а все...

Лишний вес вправил мозги: Располневшая Надежда Савченко готовится защищать Донбасс

Надежда Савченко, посетив Донбасс, смогла лично убедиться в том, что за мир в ДНР и ЛНР...

Умер Питер Мейхью – исполнитель роли Чубакки в «Звездных воинах»

 30 апреля умер американский актер Питер Мейхью. Он стал известен благодаря роли Чубакки...

Путин не простит: Доллар по 94 руб к концу года может отправить Медведева на пенсию

Забавная рифма «Без премьера у руля - экономику с нуля» характеризует ситуацию как нельзя...

Порошенко не защитит: «Бессмертный» Бабченко сбежал в Норвегию после победы Зеленского

Опасаясь преследования новых властей Украины, Аркадий Бабченко в очередной раз меняет...

Бран Старк - главный злодей «Игры престолов»? Поклонники раскрыли личность Короля Ночи

К созданию первого Белого Ходока могли быть причастны Старки.

Рост ВВП зависит от повышения качества жизни россиян — Экспреты

Инвестиции в человека помогут перешагнуть привычные 3% ежегодного подъема экономики.

100 тысяч долларов за сутки: самый дорогой курорт в мире открылся на Филиппинах

 Banwa Private Island недавно был открыт на острове в Палаванском архипелаге, занимая его...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ