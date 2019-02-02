Человеческий фактор стал виной пожара в Шереметьево

В Следственном комитет считают, что наиболее вероятной причиной крушения самолёта SSJ-100 является ошибка ответственных лиц, сообщает «Коммерсант».

К пожару, унёсшему жизни 41 человека, привела ошибка пилотов, считают в следственном комитете. «Коммерсант», ссылаясь на близкие к следствию источники, сообщает о совершении лётчиками нескольких критических ошибок.

Началом трагедии стало решение лететь через грозовой фронт, что обернулось отключением электроники на борту. Внештатная ситуация вынудила пилотов развернуться и пойти на снижение, однако они совершили критическую ошибку — начали приближение к земле с полными баками топлива, что сделало самолёт значительно тяжелее.

Как отмечают эксперты в области авиации, предварительно следовало сделать достаточное количество кругов для израсходования топлива. Большой вес самолёта привёл к разрыву топливного бака при жёстком ударе о землю, горючее из которого и вызвало пожар в хвостовой части самолёта.

Впрочем, обладая пилоты чуть большим мастерством, пожара можно было бы избежать — достаточно было посадить самолёт плавнее и не произошла бы утечка топлива.

Также проходит проверка действий наземных служб аэропорта. Как сообщает глава Минтранса Евгений Дитриха, спасатели сработали оперативно и прибыли через минуту после сигнала «Тревога». Однако, руководитель союза бортпроводников Шереметьево Илоны Борисовой говорит, что пожарные прибыли «гораздо позже, чем начался сам пожар и спасение пассажиров с борта лайнера». Бортпроводница не обвиняет спасателей, а лишь предполагает, что команды «Тревога» и «Пожар» были отданы с опозданием.