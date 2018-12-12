Другим не повадно будет: Кокорину и Мамаеву прокурор просит дать реальные сроки

Исход с длительными судебными разбирательствами над футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевом близится к концу.

Почти семь месяцев изолятора и несколько заседаний суда над футболистами-дебоширами, которые устроили избиение водителя одной из ведущих Первого канала, а позже избили главу департамента Минпромторга Дениса Пака, при этом оскорбляли его за национальность. Досталось и директору НАМИ Сергею Гайсину.

У многих вызывала сомнение то, что футболисты получат реальные сроки и долго задержатся в следственном изоляторе. Однако справедливость может восторжествовать в скором времени. Кокорину и Мамаеву прокурор просит дать реальные сроки. Так, обвинение просит для Мамаева и Павла Кокорина один год и пять месяцев колонии общего режима, для двух других фигурантов дела обвинение просит полтора года колонии общего режима.

Вероятно, отвертеться не удалось, и уже не удастся. Единственным облегчением будет для футболистов тот факт, что время, проведенное под следствием в СИЗО, будет засчитано к реальному сроку как день за полтора. Решение будет выносить суд, который может не согласиться с обвинением, однако в 99% случаев приговор выносится. Такая мера будет для того, чтобы другим не повадно было считать себя выше кого-то, и позволять себе бесчинства.