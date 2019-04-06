Заел совесть куличом — самым грешным человеком Сызрани оказался мэр

Закрылся шторкой и стукнулся яичком с архиереем — глава Сызрани организовал свою вечеринку с иконами и шторкой, за которой он «спрятался» от своих избирателей во время пасхального служения.

Многие священнослужители невысоких санов осудили поступок мэра Сызрани Лядина и Единоросса Кравчука, устроивших VIP-Пасху во время богослужения. Члены политической фракции «Единая Россия» проявили один из 7 смертных, непрощаемых грехов — тщеславие.

Мелкие православные сановники провозгласили единороссов самыми грешными людьми в России, поскольку как бы чиновники не отдалялись от народа, имея авторитет и деньги, такого luxury себе еще не позволяли.

28 апреля сеть увидела фотография на которой мэр Николай Лядин, депутат Денис Кравчук и министр Татьяна Гороховицкая, представители «господствующей» партия «Единая Россия», во время богослужения отгородились от простых прихожан ширмой. Такой поступок грозит чиновникам строжайшим выговором, вплоть до увольнения.

Такое наказание может светить за то, что косвенно был нарушен приказ Владимира Путина, что привело к серьезному снижению рейтинга популярности чиновников — заел совесть куличом.

Приказ заключается в том, что Владимир Путин подписал указ об оценке работы высших чиновничьих должностей — документ, состоящий из 15 пунктов, за работу которого ответственным поставили Дмитрия Медведева.

На данный момент, по неофициальной оценке лидируют Губернатор Приморья Олег Кожемяко и мэр Владивостока Олег Гуменюк.



