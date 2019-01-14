Бран Старк - главный злодей «Игры престолов»? Поклонники раскрыли личность Короля Ночи

К созданию первого Белого Ходока могли быть причастны Старки.

Долгожданный заключительный сезон «Игры престолов» может разбить сердца фанатов всеми любимых Старков, ведь именно они могут быть причастны к созданию такого чудовища, как Король Ночи. Существует теория, согласно которой именно выживший сын-инвалид семейства Старков, Брандон, является воплощением ночного зла и холодного ужаса.

Напомним, что Бран после травмы открыл в себе «экстрасенсорные» способности и стал провидцем – трехглазым вороном. У него появилась возможность видеть будущее и путешествовать во времени. Но как объяснить его ментальную связь с Королем Ночи, который опережает великих мыслителей на несколько ходов? Есть вариант, что именно Бран является Королем Ночи, и он знает собственные мысли. Кроме того, у Брана есть способность варга – вселяться в живое существо и действовать на расстоянии.

У Брана есть возможность влиять на ход прошлых событий, например, на то, как его защитник Ходор с детства считался умственно отсталым, но это случилось по вине Брана, когда Ходор в юном возрасте услышал свое будущее громкой повторяющейся фразой «У входа», в момент нападения ходоками на друзей Брана в пещере трехглазого ворона. Еще один случай, когда Старк-младший путешествовал в прошлое и окликнул отца, который бежал в башню, где рожала его сестра Лианна. И тот, услышав звук, на секунду остановился.

Чтобы путешествовать в прошлое Бран мог использовать способности варга, вселившись в человека и от его лица следить за прошлым. Таким образом, он возвращался несколько раз к моменту создания первого Белого Ходока в качестве оружия против человечества детьми леса. Но, возможно, однажды переговоры с детьми леса не увенчались успехом и вселившегося в человека Брана превратили в Короля Ночи. Это объясняет его ментальную связь с Королем Ночи, кроме того, возможно. он является Брандоном-строителем, который жил тысячелетие назад и возвел огромную ледяную стену, защищая андалов и первых людей от белых ходоков. Он мог сделать это переметнувшись в прошлое, так как «настоящий» Бран знал, что произошло с ним на самом деле.

Многие уверены, что ходоки, после того как Арья Старк убила их предводителя, не исчезли бесследно, а начали наступление из-за наследника Короля Ночи, который находится среди людей и является 100-м младенцем Крастера, предназначавшимся голубоглазым мертвецам, но так и не попавшим им в руки.