«Пивной» танк победы с Георгиевской лентой. «Пятерочка» опозорилась в сети из-за неуважения к 9 мая

Мангал ручной работы в виде танка, Георгиевские ленты и реклама шашлычного соуса. Пользователи сети «обиделись» на сеть магазинов «Пятерочка» из-за дешевой и непродуманной рекламы продуктов.

Жители Ноябрьска сфотографировали натюрморт, который красовался посреди торгового зала, оформленный ко дню победы. «Пивной» танк, украшенный Георгиевской лентой, привел в недоумение покупателей. Мерчендайзеры сети изрядно постарались сделать «правильный» акцент на праздник. Не секрет, что магазин «Пятерочка» любит при каждом удобном случае заработать на алкоголе. Но по мнение посетителей магазина, тут они перешли все границы. Вместо того, чтобы отдать честь всем погибшим и вспомнить как тяжело России досталась эта победа, «Пятерочка» предлагает забыться и хорошенько это дело отметить.

Очень бурное обсуждение в социальных сетях под этим постом, но мнения разошлись. Для кого-то такой намек на праздник является позором и неуважением к 9 мая. Другие отнеслись к этой ситуации совершенно спокойно.

«По моему не стоит так остро реагировать на всех этих креативщиков. Маркетологи постарались соответствовать Празднику и максимально облегчить выбор продуктов для пикника. Вот так к этому и надо относиться. Просто надо радоваться Празднику!»,- прокомментировал один из них.

На данный пост отреагировал один из представителей магазина: «Уважаемые участники сообщества, здравствуйте. Я представитель "Пятёрочки" в социальных сетях. Мы уже запросили у автора поста всю информацию для проведения проверки. Если вы столкнётесь с какими либо нарушениями в магазинах нашей сети, то напишите мне в ЛС. Буду рад помочь».

На данный момент, о каких-либо изменениях в оформлении информации нет.