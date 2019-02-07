России заработали новые правила идентификации в мессенджерах

Сегодня, 11:01 \\ Общество

На основе Постановления Правительства все мессенджеры, имеющиеся на телефоне, с 5 мая будут обязаны идентифицировать пользователей по номеру их телефона. Операция будет считаться успешной, когда оператор сотовый связи, которой вы пользуетесь, подтвердит принадлежность вашего номера.

 

Данное постановление было подписано премьер-министром страны Дмитрием Медведевым 27 октября прошлого года. Публикация от 6 ноября 2018 года. В документе сказано о том, что данное постановление вступает в силу через 180 дней с момента его опубликования.

Известно, что идентификация пользователей будет проходить следующим образом: мессенджеры будут делать запрос об информации о пользователе у оператора сотовой связи клиента, а клиент, в свою очередь, должен предоставить достоверную запрашиваемую информацию в течение 20 минут. При не предоставлении необходимой либо ложной информации о пользователе, идентификация будет считаться не пройденной.

Напомним, что середине весны этого года стало известно о том, что Вооруженные силы Российской Федерации принялись за создание автономного Интернета на территории страны. Эта система обмена информацией уже получила своё название − МТСС (мультисервисная транспортная сеть связи).

Сообщается, что у данной интернет-системы не будет обмены трафика и, соответственно, связи с всемирной сетью. Эксперты считают, что МТСС обязуется обеспечивать электронную безопасность страны.

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