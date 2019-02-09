Патриотизм или бедность? Россияне сменили отпуск в Турции на Крым и Сочи

В преддверии отпусков всё меньший процент населения уверен в своей финансовой состоятельности.

Эксперт Ассоциации туроператоров России Юрий Барзыкин сообщил журналистам о сложившейся тенденции среди русских отдыхающих. За последние годы они всё реже отдают предпочтение отдыху за границей, в частности, в облюбленной российскими туристами Турции. Несмотря на то, что эта точка на карте продолжает быть популярным местом отдыха, турпоток теперь направлен на Сочи и Крым.

Специалист объясняет, что причиной могла послужить экономическая ситуация в стране и уменьшение дней отпуска с 10-12 до 5-7. Однако, учитывая цены на 7-дневный семейный отдых в Крыму или Сочи и подорожание путёвок с этого года, не исключено, что россияне меняют Турцию на родные места не столько из-за бедности, сколько по зову патриотизма.

Экономическая нестабильность, разумеется, тоже вносит свою лепту. Миграционная служба России ранее сообщала, что всего 30% россиян имеют заграничный паспорт и используют его преимущественно в рабочих целях. Из этих данных можно сделать вывод, что к невыездному населению на российских курортах прибавился процент тех, кто боится тратить большие суммы на отдых, опасаясь экономической нестабильности в будущем. Впрочем, говорит эксперт, инфраструктура в курортных городах постепенно улучшается и вскоре будет оправдывать свою стоимость.