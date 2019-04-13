В Тюменской области установят более тысячи мусорных контейнеров

В Тюменском муниципальном районе до конца мая будут установлены более полторы тысячи контейнеров под мусор.

В данный момент времени новые контейнеры уже стоят на улицах столицы Тюменской области, а также в Заводоуковском, Ишимском, Омутинском и Ярковском районах.

На следующей неделе новые баки поставят посёлке Андреевский, Дударево, Боровский, а также в Каменском и Кулаковском муниципальном округе. Уже согласована расстановка баков для твердых бытовых отходов в Тюменском, Тобольске, Ишиме, Сладковском, Ялуторовском и Бердюжском муниципальных районах области. Генеральный директор ООО «ТЭО» Константин Фрумкин отметил, что налажен механизм урегулирования вопроса оборудованием населенных пунктов контейнерами для мусора. Для этого необходимо направить запрос в Департамент, в котором указывается необходимое количество баков для территории. После получения заявки Департамент согласовывает и передает ее региональному оператору. В свою очередь, региональный оператор совершает расстановку баков в плановом порядке.

Напомним, что мусорная реформа с 1 января 2019 года изменила порядок обращения с твердыми коммунальными отходами.

Суть реформы заключается в том, что тариф на вывоз мусора регулируют государственные органы, ответственными за вывоз назначаются региональные операторы. Также обязательная сортировка отходов и контроль за их количеством.

К территориям, относимых к сельским, будет применена данная реформа. Для этого потребуется заключение от собственников жилых домов и сельскохозяйственных предприятий договора на вывоз и утилизацию мусора с региональным оператором, предоставляющим такие услуги.

Со вступлением реформы в силу произошли изменения тарифов для физических лиц за вывоз и утилизацию мусора. Данный тариф сейчас указывается в отдельной строке квитанции на оплату услуг по ЖКХ.

Также благодаря реформе Россия переходит на сортировку мусора, что способствует строительству специальных утилизирующих заводов и предприятий. Напомним, что сортировка отходов в Германии началась с 1990 года и продолжается по сей день.

Проблема большого количества бытовых отходов и отсутствие мест для их безвредного захоронения актуальна сейчас.