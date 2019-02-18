Гражданство или смерть? Жители ДНР выстраивают очереди за российским паспортом во время обстрелов

Сегодня, 14:20 \\ Общество

Сотни горожан, пришедших к дверям МВД, рисковали своей жизнью из-за массированной атаки со стороны ВСУ.

В столице Донецкой Народной Республики в пятницу 3 мая начался прием документов для оформления гражданства Российской Федерации. Целыми семьями от мала до велика жители города пришли, чтобы внести свои фамилии в список.

Радуясь мысли, что скоро они вернутся домой — в состав России — жители ДНР выстраивают очереди за российским паспортом даже во время обстрелов. По данным местных служб, залпы и ужасный грохот, взрывы тяжелой артиллерии были слышны с 8 утра.

Слушали выстрелы оружия более 80 человек. Данная атака была, вероятно, организована военными для запугивания граждан неподконтрольных Киеву территорий. Переходя за рамки дозволенного, агрессивно настроенные представители украинской стороны, скорее всего, заставляют донетчан боятся и ставят перед выбором — гражданство или смерть. Правда, о жертвах обстрела информации все же не поступало.

Как сообщают уполномоченные представители, было оговорено заранее, что Миграционная служба откроет свои двери в 9 утра по местному времени. Однако, горожане начали собираться едва закончился комендантский час, продолжающийся до 5 часов утра. Жители, ждавшие этого события более пяти лет, желают получить заветные документы в числе первых.

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Автор - Алена Корнеева
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