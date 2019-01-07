Водитель челябинской маршрутки смотрел Youtube за рулем

Сегодня, 07:23 \\ Общество

Шквал жалоб обрушился на водителя челябинской маршрутки, который за рулем во время движения смотрел видеоролик на Youtube. Тему жители города подняли в паблике «Типичный Челябинск».

 Одна из жительниц Челябинска опубликовала в Сети фотографии, на которых запечатлен водитель маршрутного транспорта. Пренебрегая безопасностью пассажиров мужчина смотрит некое видео в Youtube.

Автор снимков сообщила, что с такой ситуацией ей пришлось столкнуться в челябинском общественном транспорте, который двигается по маршруту №50.

Пользователи Сети по-разному отреагировали на водителя, который смотрит во время работы Youtube.

«Он смотрит как водить маршрутку»; «Мастерство. Как говорится, а вам слабо?»; «Это всё происки конкурентов!», - писали люди, которые отнеслись к ситуации с юмором. Некоторые же вошли в положение водителя маршрутки и оправдали его действия: «И что, я тоже смотрю, но не в Че [Челябинск, прим. ред.], а в Екб [Екатеринбург, прим. ред.], там пробки многочасовые, пока едешь на работу можно сезон какого-нибудь сериальчика глянуть».

 Другие же интернет-пользователи отнеслись к действиям водителя челябинской маршрутки, который смотрел Youtube за рулем, со всей серьезностью и ответственностью, отметив, что такое поведение неприемлемо для человека, которые отвечает за безопасность других людей:

«Кто-нибудь сделал замечание водителю ли втихаря пожаловались за его спиной?»;

«Маршрутки самый опасный транспорт... и когда там будет порядок неизвестно…»;

«Камеры надо им установить в маршрутки, в телефонах сидят, летят, как угорелые, везут, как дрова, на стариков орут, детей высаживают в мороз, на чужой остановке, если денежку забыл».

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Автор - Мария Титова
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