«Мстители: Финал» от Marvel заставляют зрителей буквально сходить с ума

Последний фильм про Мстителей компании Marvel, побудивший миллионы зрителей за неделю до его выхода покупать билеты на премьеру. Безумие волной охватило все кинотеатры, что некоторые даже были вынуждены оставлять неординарные сообщения о том, что билетов в продаже больше нет.

Такого успеха киномир ещё не встречал. Всего меньше, чем за неделю со дня своего официального выхода в мировой прокат, кинокартина «Мстители: Финал» уже смогла побить все рекорды кассовых сборов. Немудрено, так как его с нетерпением ждал весь мир, чтобы увидеть конец 10-летней истории, рассказывающей о жизнях супергероев на протяжении 22 фильмов.

От желающих приобрести билеты на киносеанс просто нет отбоя, что некоторым сотрудникам кинотеатров приходится искать креативные способы сообщить кинозрителям об отсутствии возможности «присесть хотя бы на ступеньках».

В Интернете была опубликована фотография с сообщением о том, что «на сеансы «Мстители: Финал» на сегодня билетов, честно, нет» с перечислением ряда необычных просьб от зрителей, желающих любой ценой попасть на просмотр этого кинохита.

Этот киношедевр от Marvel заставил зрителей просто сходить с ума, так как билеты на первые пару дней кинопоказа были распроданы ещё до официального выхода фильма в прокат.

Такая реакция совсем не удивительна, так как предыдущая его часть «Мстители: Война бесконечности» оставила после себя огромную интригу, тянувшуюся на протяжении года, где несметное количество фанатов уже успели построить множество теорий развития событий в киновселенной.

Столько эмоций вызывает один фильм, длиной всего лишь 3 часа, что побуждает многих покупать билеты ещё раз, чтобы вновь посмотреть его. С момента выхода фильма, некоторые уже успели посмотреть его несколько раз, что несомненно говорит о его огромном мировом успехе. Любой кинокомпании и даже самим Marvel придётся невероятно сильно постараться, чтобы превзойти этот шедевр.