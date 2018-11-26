Оздоровим Челябинск: На нацпроект «Экология» до 2021 года будут направлены 76 млрд рублей

Вчера, 21:00 \\ Общество

Всего регион участвует в 52 нацпроектах и все они, безусловно, важны для развития региона с плохой экологической ситуацией.

Челябинская область на данный момент является важным промышленным регионом России, но одновременно с этим тяжелые промпредприятия очень сильно портят экологию Челябинска и прилегающих районов. На данный момент Челябинская область принимает участи в 52 нацпроекта. И на нацпроект «Экология» до 2021 года будут направлены 76 млрд рублей и девизом данных мероприятий, по всей видимости, будет «оздоровим Челябинск».

При этом, безусловно, нацпроекты очень важны, так как экология региона в данном случае влияет не только на население городов, но и на общую экологическую картину, так как промышленность очень сильно загрязняет область и люди, зачастую, стремятся оттуда уехать. Нацпроект «Экология» и будущие затраченные на него деньги направлены именно на то, чтобы максимально обезопасить регион от вредных веществ, а также, что немаловажно, сохранить леса, ведь они очень активно вырубаются и это наносит порой больший вред, нежели обыкновенное производство.

Поделиться новостью:
Автор - Алина Изотова
Главное за неделю

Опухла от голода: У голодавшей Надежды Савченко заподозрили ожирение

Буквально две недели назад, прекратив очередную голодовку, из украинской тюрьмы на...

ВКС РФ ракетами отразили попытку атаки боевиков на авиабазу в Сирии

Боевики подвергли обстрелу «Градами» города Латакия и Слунфе.

АК-12 унизил американскую новинку HK-416

Спустя долгое время простоя и тяжелые для России 90-ые, настал момент принятия на...

Из халифата на ТВ. Варвара Караулова может начать медийную карьеру

Варвара Караулова, пытавшаяся примкнуть к террористам, поделилась впечатлениями от...

Россияне ожидают прибытия благодатного огня, сошедшего в Храме Гроба Господнего в Иерусалиме

Одна из главных христианских святынь вскоре появится во многих городах России.

Переговоры с автором российской военной доктрины: Герасимов провел телефонный разговор с верховным главкомом НАТО

 По инициативе НАТО сегодня состоялся телефонный разговор начальника Генерального штаба...

Одним партнером меньше? Немецкая власть планирует Международный трибунал для Порошенко

Противоречивые мнения немецких чиновников относительно Донбасса могут привести Украину к...

Крым - России, Донбасс - Украине: В США знают, как предотвратить военный союз РФ и Китая

Вашингтон понимает, что время ультиматумов и угроз прошло.

«Мне их не жаль»: Украинский министр назвал «мразями» жителей Донбасса

Андрей Рева выразил свое отношение к проживающим на территории ЛНР И ДНР гражданам...

Штаб Зеленского назвал Путина агрессором - президент в ответ поставил «мат» украинской власти

Вслед за жителями ЛНР и ДНР, гражданами России по упрощённой процедуре могут стать жители...

Скандал в Латвии: местной жительнице прислали инструкцию на русском языке

 В Латвии разгорелся скандал на почве защиты государственного языка. Местной жительнице...

Крыша едет неспеша: Депутат Рады надеется поставить Россию в «безвыходное положение» выдачей украинских паспортов

Нардепы «незалежной» предполагают, что смогут ответить России на выдачу паспортов для...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ