Оздоровим Челябинск: На нацпроект «Экология» до 2021 года будут направлены 76 млрд рублей

Всего регион участвует в 52 нацпроектах и все они, безусловно, важны для развития региона с плохой экологической ситуацией.

Челябинская область на данный момент является важным промышленным регионом России, но одновременно с этим тяжелые промпредприятия очень сильно портят экологию Челябинска и прилегающих районов. На данный момент Челябинская область принимает участи в 52 нацпроекта. И на нацпроект «Экология» до 2021 года будут направлены 76 млрд рублей и девизом данных мероприятий, по всей видимости, будет «оздоровим Челябинск».

При этом, безусловно, нацпроекты очень важны, так как экология региона в данном случае влияет не только на население городов, но и на общую экологическую картину, так как промышленность очень сильно загрязняет область и люди, зачастую, стремятся оттуда уехать. Нацпроект «Экология» и будущие затраченные на него деньги направлены именно на то, чтобы максимально обезопасить регион от вредных веществ, а также, что немаловажно, сохранить леса, ведь они очень активно вырубаются и это наносит порой больший вред, нежели обыкновенное производство.