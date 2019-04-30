По любви пошла в ИГИЛ*: Освобожденная по УДО Варвара Караулова хочет стать российским юристом

Девушка желает успеть как можно больше и наверстать упущенные 3,5 года своей жизни в тюрьме из-за любви без оглядки.

Дело Варвары Карауловой имело большой резонанс в 2015 году. Девушка попыталась вместе с возлюбленным объединиться в рядах ИГИЛ* (запрещенная организация в Российской Федерации). Отец разыскал ее благодаря собственным связям в Интерполе и ФСБ. Девушка была задержана турецкими силовиками на границе и доставлена в Москву. Власти гарантировали, что Караулова будет проходить по делу боевиков только в качестве свидетеля, а мужчины будут осуждены, но в конечном итоге Варвара была осуждена на 4,5 года, хотя адвокат и оправдывал ее тем, что она якобы пошла в ИГИЛ* из-за любви к своему молодому человеку, за которого хотела замуж.

Сейчас же, не так давно освобожденная по УДО за примерное поведение Варвара Караулова хочет стать российским юристом и вряд ли вернется в филологию, которую изучала ранее. Она хочет помогать людям, которые будут нуждаться в этом и ее отец очень гордится этим шагом. На первой пресс-конференции девушка объявила, что сейчас ей хочется успеть все, что она потеряла за те 3,5 года отсидки. При этом она заявила, что поняла – ислам – это не ее культура, она хочет нести в массы то, что это миролюбивая религия и что террористы, которые исказили ее донельзя, должны понести наказание, но сейчас она считает себя христианкой. В камеру к ней также приходил православный духовник.